Рада підтримала законопроєкт про обмеження обігу пластикових пакетів

Парламентарі у повторному другому читанні 1 червня підтримали законопроєкт 2051-1. Він має на меті врегулювати розповсюдження та обіг пластикових пакетів в Україні.

Відповідний законопроєкт підтримала більшість, тобто 297 нардепів.

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Що передбачає законопроєкт

Проєктом передбачається встановлення заборони на розповсюдження пластикових пакетів в об'єктах роздрібної торгівлі та об'єктах ресторанного господарства товщиною до 50 мікрометрів.

Обмеження не буде поширюватися на:

біорозкладані пакети;

надлегкі пакети завширшки до 225 міліметрів (без бічних складок);

пакети глибиною до 345 міліметрів (з урахуванням бічних складок);

пакетів довжиною до 450 міліметрів (з урахуванням ручок).

Також пропонується заборонити розповсюдження оксорозкладних (оксобіорозкладних) пластикових пакетів. Ці зміни повинні набути чинності з 1 січня 2022 року.



Європа без пластику / Інфографіка 24 каналу