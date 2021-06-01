Рада підтримала законопроєкт про обмеження обігу пластикових пакетів

Парламентарі у повторному другому читанні 1 червня підтримали законопроєкт 2051-1. Він має на меті врегулювати розповсюдження та обіг пластикових пакетів в Україні.
Відповідний законопроєкт підтримала більшість, тобто 297 нардепів.
Важливо В Європі остаточно заборонили одноразовий пластик
Що передбачає законопроєкт
Проєктом передбачається встановлення заборони на розповсюдження пластикових пакетів в об'єктах роздрібної торгівлі та об'єктах ресторанного господарства товщиною до 50 мікрометрів.
Обмеження не буде поширюватися на:
- біорозкладані пакети;
- надлегкі пакети завширшки до 225 міліметрів (без бічних складок);
- пакети глибиною до 345 міліметрів (з урахуванням бічних складок);
- пакетів довжиною до 450 міліметрів (з урахуванням ручок).
Також пропонується заборонити розповсюдження оксорозкладних (оксобіорозкладних) пластикових пакетів. Ці зміни повинні набути чинності з 1 січня 2022 року.