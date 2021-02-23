Рада підтримала законопроєкт про держслужбу, який раніше ветував Зеленський

Джерело:24 канал
Верховна Рада 23 лютого на позачерговому засіданні проголосувала за законопроєкт про проведення конкурсів на держслужбу. Раніше його ветував президент Володимир Зеленський, внісши свої пропозиції.
Законопроєкт №4531 схвалили з повним урахуванням правок Володимира Зеленського. Його підтримали 267 нардепів.
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Президент ветував законопроєкт 18 лютого. Поправки глави держави стосувались повноважень заступників міністра. Зеленський запропонував вилучити деякі положення. Зокрема, коли посада міністра є вакантною.
Президент наголошував, якщо нардепи тривалий час не призначають міністра, то ці норми закону призведуть до паралічу діяльності всього міністерства.
Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль також стверджував, що виплата зарплат шахтарів перебуває під загрозою через ветування закону. Річ у тім, що виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко не міг підписати відповідні документи.