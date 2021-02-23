Верховна Рада 23 лютого на позачерговому засіданні проголосувала за законопроєкт про проведення конкурсів на держслужбу. Раніше його ветував президент Володимир Зеленський, внісши свої пропозиції.

Законопроєкт №4531 схвалили з повним урахуванням правок Володимира Зеленського. Його підтримали 267 нардепів.

До теми Зеленський сказав переглянути закон про конкурси на держслужбу: правки стосуються замів

Відновлення конкурсів на держслужби: коротко

Ініціатива стосується відновлення проведення конкурсів на державну службу. Їх скасували у квітні 2020 року на період карантину.

Відтак конкурси на посади, що обіймають люди, які працюють за контрактом на час карантину, мають оголосити протягом 6 – 9 місяців із дня набуття законом чинності.

Контракти, що уклали під час карантину, діятимуть до призначення переможців конкурсів.

Що відомо про вето Зеленського

Президент ветував законопроєкт 18 лютого. Поправки глави держави стосувались повноважень заступників міністра. Зеленський запропонував вилучити деякі положення. Зокрема, коли посада міністра є вакантною.

Президент наголошував, якщо нардепи тривалий час не призначають міністра, то ці норми закону призведуть до паралічу діяльності всього міністерства.

Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль також стверджував, що виплата зарплат шахтарів перебуває під загрозою через ветування закону. Річ у тім, що виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко не міг підписати відповідні документи.

Зверніть увагу! Раніше Верховна Рада двічі провалила голосування за призначення Юрія Вітренка міністром. Наразі невідомо, чи буде третя спроба його призначення.