Рада проголосувала за закон проти дискримінації в рекламі

Народні депутати зробили перший крок для посилення відповідальності за дискримінаційну і сексистську рекламу. Йдеться про ті рекламні матеріали, що дискримінують людей за ознакою статі.

Таку ініціативу підтримали 266 депутатів, проти 3, не голосували 50 нардепів. Аби законопроєкт №3427 набув чинності, за нього мають проголосувати у другому читанні.

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Законопроєкт проти дискримінації в рекламі

У пояснювальній записці автори зазначили: доцільність внесення відповідних змін підтримує Міністерство соціальної політики. Нова норма дозволить забезпечити рівні права та можливості жінок і чоловіків.

Дискримінаційною рекламою за ознакою статі є реклама, яка містить твердження і / або зображення про інтелектуальні, фізичні, соціальні або в іншому вигляді переваги однієї статі над іншою,

– йдеться у законопроєкті.

До дискримінаційної реклами за ознакою статі віднесуть промоматеріали, які:

принижують гідність людини за ознакою статі,

демонструють насильство за ознакою статі,

містять зображення тіла виключно як сексуального об'єкта задля залучення уваги споживача,

мають натяки на сексуальні відносини, які не мають прямого відношення до рекламованого продукту.

Що змінює цей законопроєкт?

визначає поняття "дискримінаційна реклама" та "дискримінаційна реклама за ознакою статі",

посилює відповідальність за порушення законодавства про рекламу;

посилює захисту прав споживачів реклами.

Як голосували депутати за закон проти дискримінаційної реклами

"Слуга народу" – 191 депутат;

ОПЗЖ – 2 депутати (Павленко і Славицька);

ЄС – 22 (утримався Кубів);

"Батьківщина" – 2 (Івченко і Шкрум);

"За майбутнє" – 7;

"Довіра" – 18;

"Голос" – 16.

Дискримінаційна реклама: приклади, які обурили мережу

Київська пельменна шокувала користувачів рекламою зі слоганом "тільки не на лице". В офіційному інстаграм-акаунті заклад опублікував фото з дівчиною, яка зі заплющеними очима нібито намагається з'їсти пельмень, коли її за волосся тримає чоловіча рука, а на обличчі у неї біла речовина.

Подібну реакцію викликала реклама київської перепічки. На фото оголені дівчата позують із київською перепічкою, яка закриває інтимні місці. Фото супроводжують і відповідні еротичні підписи.