Рада проголосувала за закон проти дискримінації в рекламі

4 березня 2021 , 13:49
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Джерело:

24 канал

Народні депутати зробили перший крок для посилення відповідальності за дискримінаційну і сексистську рекламу. Йдеться про ті рекламні матеріали, що дискримінують людей за ознакою статі.

Таку ініціативу підтримали 266 депутатів, проти 3, не голосували 50 нардепів. Аби законопроєкт №3427 набув чинності, за нього мають проголосувати у другому читанні.

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Законопроєкт проти дискримінації в рекламі

У пояснювальній записці автори зазначили: доцільність внесення відповідних змін підтримує Міністерство соціальної політики. Нова норма дозволить забезпечити рівні права та можливості жінок і чоловіків.

Дискримінаційною рекламою за ознакою статі є реклама, яка містить твердження і / або зображення про інтелектуальні, фізичні, соціальні або в іншому вигляді переваги однієї статі над іншою,
– йдеться у законопроєкті.

До дискримінаційної реклами за ознакою статі віднесуть промоматеріали, які:

  • принижують гідність людини за ознакою статі,
  • демонструють насильство за ознакою статі,
  • містять зображення тіла виключно як сексуального об'єкта задля залучення уваги споживача,
  • мають натяки на сексуальні відносини, які не мають прямого відношення до рекламованого продукту.

Що змінює цей законопроєкт?

  • визначає поняття "дискримінаційна реклама" та "дискримінаційна реклама за ознакою статі",
  • посилює відповідальність за порушення законодавства про рекламу;
  • посилює захисту прав споживачів реклами.

Як голосували депутати за закон проти дискримінаційної реклами

  • "Слуга народу" – 191 депутат;
  • ОПЗЖ – 2 депутати (Павленко і Славицька);
  • ЄС – 22 (утримався Кубів);
  • "Батьківщина" – 2 (Івченко і Шкрум);
  • "За майбутнє" – 7;
  • "Довіра" – 18;
  • "Голос" – 16.
Зазначимо: проти проголосували усього три депутати і всі вони з "ОПЗЖ": Сергій Дунаєв, Анатолій Бурміч та Ілля Кива. Останній, до речі, неодноразово потрапляв у секситські скандали через свої висловлювання.

Дискримінаційна реклама: приклади, які обурили мережу

  • Київська пельменна шокувала користувачів рекламою зі слоганом "тільки не на лице". В офіційному інстаграм-акаунті заклад опублікував фото з дівчиною, яка зі заплющеними очима нібито намагається з'їсти пельмень, коли її за волосся тримає чоловіча рука, а на обличчі у неї біла речовина.
  • Подібну реакцію викликала реклама київської перепічки. На фото оголені дівчата позують із київською перепічкою, яка закриває інтимні місці. Фото супроводжують і відповідні еротичні підписи.