Верховна Рада 27 січня ухвалила за основу законопроєкти № 4278 та № 4279. Вони передбачають зміну правил оподаткування для міжнародних поштових відправлень.

Джерело: 24 канал

Законопроєкт №4278 спрямований на зниження податку на посилки з-за кордону шляхом збільшення безподаткового ліміту зі 100 до 150 євро.

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Згідно з законопроєктом, податок на додану вартість буде нараховуватися, якщо вартість товарів в посилці становить понад 150 євро. Відповідно, якщо сума замовлення не перевищує 150 євро, то податок не стягується.

Зверніть увагу! Раніше поріг також становив 150 євро, але його змінилися 1 липня 2019 року. Відтоді українці почали сплачувати податок за посилки, вартість яких перевищує 100 євро.

Крім того, парламентарі 27 січня проголосували за законопроєкт № 4279, яким планується змінити Митний кодекс.

Законопроєкт пропонує