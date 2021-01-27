Рада підтримала закон про зменшення податку на міжнародні посилки: що зміниться
Верховна Рада 27 січня ухвалила за основу законопроєкти № 4278 та № 4279. Вони передбачають зміну правил оподаткування для міжнародних поштових відправлень.
Джерело: 24 канал
Законопроєкт №4278 спрямований на зниження податку на посилки з-за кордону шляхом збільшення безподаткового ліміту зі 100 до 150 євро.
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Згідно з законопроєктом, податок на додану вартість буде нараховуватися, якщо вартість товарів в посилці становить понад 150 євро. Відповідно, якщо сума замовлення не перевищує 150 євро, то податок не стягується.
Крім того, парламентарі 27 січня проголосували за законопроєкт № 4279, яким планується змінити Митний кодекс.
Законопроєкт пропонує
- Документ пропонує збільшити неоподатковувану вартість ввезених на митну територію України товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях на адресу одержувача зі 100 до 150 євро.
- Пропонується також визначити відповідальними за нарахування та сплату до бюджету податку оператора поштового зв'язку та експрес-перевізника, якщо вони здійснюють декларування таких товарів шляхом подання реєстрів (тимчасових і/або додаткових).
- Законопроєкт пропонує встановити можливість відстрочки сплати податку на додану вартість протягом 30 днів з дати оформлення тимчасового реєстру з одночасним поданням додаткового реєстру.
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