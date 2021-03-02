Рада підтримала вдосконалення функцій старост

Верховна Рада 2 березня ухвалила у першому читанні законопроєкт №4535. Ним пропонують врегулювати питання статусу старост, зокрема дозволити їх у містах.

За відповідне рішення проголосували 273 депутати. Парламент також підтримав скорочення термінів на подання правок до другого читання цього законопроєкту.

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Що відомо про законопроєкт про функції старост

Метою документа є удосконалення правового регулювання інституту старост задля подальшого його розвитку. Ним пропонують надати можливість містам та адміністративним центрам мати старост.

Деталі законопроєкту