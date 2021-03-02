Верховна Рада 2 березня ухвалила у першому читанні законопроєкт №4535. Ним пропонують врегулювати питання статусу старост, зокрема дозволити їх у містах.

За відповідне рішення проголосували 273 депутати. Парламент також підтримав скорочення термінів на подання правок до другого читання цього законопроєкту.

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Що відомо про законопроєкт про функції старост

Метою документа є удосконалення правового регулювання інституту старост задля подальшого його розвитку. Ним пропонують надати можливість містам та адміністративним центрам мати старост.

Деталі законопроєкту

Передбачає впровадження правового регулювання питання створення старостинських округів та можливість затвердження "Положень про старост" відповідними місцевими радами.

та можливість затвердження "Положень про старост" відповідними місцевими радами. Планують дозволити проводити громадське обговорення кандидатур на посаду старости з жителями перед внесенням їх на розгляд ради. Це означає, що громадські обговорення стануть обов'язковими.

на посаду старости з жителями перед внесенням їх на розгляд ради. Це означає, що громадські обговорення стануть обов'язковими. У деяких великих громадах з понад півсотнею населених пунктів пропонують зняти норму про обов'язковість входження старости до складу виконавчого комітету . Водночас він отримуватиме гарантоване право на участь та виступ на засіданнях ради, виконкому та інших органах ради.

. Водночас він отримуватиме гарантоване право на участь та виступ на засіданнях ради, виконкому та інших органах ради. За рішенням органу місцевого самоврядування, за старостою закріплюватимуться окремі завдання адміністратора Центру надання адміністративних послуг.

адміністратора Центру надання адміністративних послуг. Новостворені громади матимуть змогу створювати старостинські округи , до складу яких входитимуть села, селища та міста, які не адміністративними центрами громади.

, до складу яких входитимуть села, селища та міста, які не адміністративними центрами громади. Пропонують припиняти повноваження людей , які виконували обов'язки старости в старостинському окрузі з дня набуття повноважень особою, обраною утвореною територіальною громадою. Документом також виключається стаття про дострокове припинення повноважень старости.

, які виконували обов'язки старости в старостинському окрузі з дня набуття повноважень особою, обраною утвореною територіальною громадою. Документом також виключається стаття про дострокове припинення повноважень старости. Староста повинен буде працювати у раді громади на постійній основі та не зможе поєднувати службову діяльність з іншою роботою (крім викладацької або наукової роботи), займатися підприємницькою діяльністю та отримувати від цього прибуток.

Зверніть увагу! Парламент 2 березня призначив на 31 жовтня 2021 року позачергові вибори сільських та міських голів у 5 населених пунктах України.