Верховна Рада схвалила за основу законопроект №3411, яким хочуть удосконалити створення і діяльність третейських судів.

Джерело: 24 канал

Парламентарі під час засідання 2 лютого ухвалили закон за основу. Законопроєкт підтримали 227 нардепів.

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Що передбачає закон

Він пропонує посилити вимоги до організацій, при яких можуть функціонувати постійні третейські суди, і розширити повноваження органів третейського самоврядування. Документ пропонує змінити порядок державної реєстрації третейських судів. Планується, що саме Міністерство юстиції стане єдиним суб'єктом державної реєстрації третейських судів. Планується розширити підпорядкованість справ, які можуть розглядати третейські суди. Їм хочуть дати право розглядати спори у справах про нерухоме майно.

Зауважимо, що раніше глава Мін'юсту Денис Малюська відзначав, що ухвалення закону має сприяти зменшенню навантаження на суди та підвищенню якості здійснення правосуддя.

Що таке третейський суд