Рада у першому читані підтримала законопроєкт про культуру: реакція Ткаченка

Верховна Рада 5 лютого у першому читанні підтримала законопроєкт про культуру. За нього проголосували 280 народних депутатів.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко назвав таке рішення парламенту "великим кроком у розвитку культури".

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Зміни дозволять переглянути стратегічний підхід до розвитку сфери культури і підняття авторитету її м'якої сили. Вдячний депутатам за підтримку. Сподіваюсь на таку ж і у другому читанні,

– заявив міністр.

Що передбачає законопроєкт

►Якісні культурні послуги мають бути доступними для кожного. Мовиться про фінансову, фізичну та інформаційну доступність.

►Стратегію розвитку культури затверджують на 5 років. Раніше – на 1 рік.

►Мінімальні стандарти забезпечення населення культурними послугами. За словами Ткаченка, це означає, що кожен матиме доступ до гарантованого пакету послуг.

►Базова мережа закладів культури має бути територіально доступною. Без заміщення послуг заклад (наприклад, бібліотеку) буде неможливо закрити.

►Базовий набір культурних послуг має фінансуватися державним або місцевим бюджетом.

►Законодавчо затверджується термін "Центр культурних послуг".

"Тобто багатофункціональний заклад культури, спроможний забезпечувати надання цілого комплексу культурних послуг, консультаційної, інформаційної допомоги та обладнанням для творчості", – пояснив міністр.