Рада у першому читані підтримала законопроєкт про культуру: реакція Ткаченка
Верховна Рада 5 лютого у першому читанні підтримала законопроєкт про культуру. За нього проголосували 280 народних депутатів.
Джерело:телеграм Олександра Ткаченка
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко назвав таке рішення парламенту "великим кроком у розвитку культури".
Читайте також Ткаченко розповів, чи вплине блокування каналів Медведчука на інші ЗМІ
Зміни дозволять переглянути стратегічний підхід до розвитку сфери культури і підняття авторитету її м'якої сили. Вдячний депутатам за підтримку. Сподіваюсь на таку ж і у другому читанні,
– заявив міністр.
Що передбачає законопроєкт
►Якісні культурні послуги мають бути доступними для кожного. Мовиться про фінансову, фізичну та інформаційну доступність.
►Стратегію розвитку культури затверджують на 5 років. Раніше – на 1 рік.
►Мінімальні стандарти забезпечення населення культурними послугами. За словами Ткаченка, це означає, що кожен матиме доступ до гарантованого пакету послуг.
►Базова мережа закладів культури має бути територіально доступною. Без заміщення послуг заклад (наприклад, бібліотеку) буде неможливо закрити.
►Базовий набір культурних послуг має фінансуватися державним або місцевим бюджетом.
►Законодавчо затверджується термін "Центр культурних послуг".
"Тобто багатофункціональний заклад культури, спроможний забезпечувати надання цілого комплексу культурних послуг, консультаційної, інформаційної допомоги та обладнанням для творчості", – пояснив міністр.
Поділитися новиною