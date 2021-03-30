Верховна Рада 30 березня зібралася на три позачергові засідання. Серед питань у фокусі нардепів: засудження подій під ОП 20 березня, виплата ФОП 8 тисяч на час карантину і посилення відповідальності за ухиляння від призову. Також нардепи мають намір заслухати доповідь Руслана Хомчака щодо загострення на Донбасі.

За один день нардепи планують провести 3 позачергових засідання. Одне з них скликав президент, інше – ініціатива 156 нардепів. Почала роботу Рада о 13:00: після одного позачергового, за планом, одразу ж має початися наступне.

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Засідання Ради 30 березня

Нардепи розглядатимуть низку важливих соціально-економічних ініціатив і деякі резонансні питання. Всього на засіданнях депутати мають розглянути 19 законодавчих ініціатив.

Через локдаун у Києві пленарні засідання з 29 березня до 2 квітня скасували. Цього тижня депутати мають працювати у комітетах, комісіях та депутатських фракціях. Втім, це не завадило їм зібратися на позачергову сесію.

Питання, які зокрема розглядатимуть нардепи:

1. Рада хоче посилити відповідальність за ухиляння від армії. Окрім того, за законопроєктом №3553, що є у порядку денному, можна буде за добу призивати резервістів у разі загострення на Донбасі.

2. Нардепи збираються підтримати закон про виплату ФОПам 8 тисяч гривень допомоги на карантині. Відповідний законопроєкт №5300 подав уряд.

3. Рада хоче засудити події, що відбулись 20 березня 2021 року біля Офісу Президента. Законопроєкт №5295 внесли 130 народних депутатів.

Нагадаємо. Йдеться про протест 20 березня у Києві. Активісти прийшли під Офіс Президента з вимогою звільнити Сергія Стерненка. Акція переросла у безлад: вікна в будівлі ОП розбили, а її саму розмалювали фарбою і балончиками.

4. Парламент призначить вибори мера Харкова на 31 жовтня 2021 за законопроєктом №5292. Окрім того, іншими документами планують припинити повноваження нардепів Олександра Скічка та Ігоря Колихаєва. Перший став головою Черкаської ОДА, а другий – мером Херсона.

Також народні депутати планують заслухати головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака. Він може доповісти про загострення ситуації на Донбасі.

Позачергове засідання Верховної Ради: дивіться онлайн-трансляцію