15 грудня стартує останній пленарний тиждень Верховної Ради у 2020 році. А нардепи ще досі так і не розглянули низку важливих законопроєктів. Які питання парламент розгляне на засіданні у вівторок – читайте далі.

Порядок денний засідання вівторка, 15 грудня оприлюднили на офіційному сайті Верховної Ради. Загалом нардепи планують розглянути 18 документів.

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Голосування за які основні закони відбудеться у Верховній Раді 15 грудня

Проєкт закону №4000 про Державний бюджет України на 2021 рік (друге читання).

на 2021 рік (друге читання). Проєкт закону №4467 про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" (для включення до порядку денного та ухвалення рішення). Це закон про особливий статус Донбасу.

Проєкт закону №4464 про внесення змін до статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я (щодо пільг та підвищення оплати праці професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров'я).

Також Рада розгляне документи, спрямовані на розблокування роботи НАЗК після рішення КСУ. Мовиться про:

проєкт закону №4470 про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо відновлення інституційного механізму запобігання корупції (для включення до порядку денного та ухвалення рішення).

проєкт закону №4471 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення особливостей складення протоколу про адміністративні правопорушення (для включення до порядку денного та ухвалення рішення).

Крім того, на повторний розгляд після доопрацювання у Раді очікують два законопроєкти з пропозиціями президента:

№3491 "Про внесення змін до Закону України "Про державну службу" щодо кандидатського резерву»,

№3014 "Про електронні комунікації".

Водночас у порядку денному – внесення змін до закону щодо забезпечення незалежності Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення.

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Перебіг засідання Верховної Ради 15 грудня: дивіться відео