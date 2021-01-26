Рада не скасувала закон про "інвестнянь"
Верховна Рада 26 січня відхилила постанову про скасування закону щодо "інвестнянь". За це проголосували лише 123 нардепи.
Джерело: 24 канал
Нардепка Ніна Южаніна, при представленні постанови, зауважила, що в останні дні 2020 року закон ухвалили поспіхом та з грубими порушеннями.
До речі В Україні збільшать штрафи за порушення пожежної безпеки: Рада підтримала законопроєкт
Про які порушення говорила Южаніна
За словами політикині, спікер парламенту Дмитро Разумков дав депутатам можливість ознайомитись із законопроєктом "всього за декілька годин" до розгляду.
Така ініціатива щодо "інвестнянь" в українських реаліях у цьому залі перетворилась на боротьбу за податкові пільги. Результат – неприхований лобізм надання податкових пільг у сферах, підконтрольних потужним фінансово-промисловим групам,
– додала нардепка.
Однак очільник комітету з питань регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Сергій Кальченко заявив, що ініціатори постанови зареєстрували такий документ, але "не звертались до "головуючого" під час засідання із заявою про порушення регламенту".
Тому комітет запропонував Раді визначитись щодо постанови шляхом голосування.
Що цьому передувало
- Парламент 17 грудня проголосував за законопроєкт президента Володимира Зеленського "Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями".
- За словами Зеленського, держава надаватиме податкові канікули на 5 років деяким інвесторам. Зокрема, тим, які приватизують одне з виставлених на продаж держпідприємств, купивши його за понад 10 мільйонів доларів.
- Крім того, президент стверджує, що держава буде укладати додаткові договори з тими інвесторами, які вкладуть в Україні понад 100 мільйонів доларів. За кожним з них закріплять відповідного радника.
Поділитися новиною