Верховна Рада 26 січня відхилила постанову про скасування закону щодо "інвестнянь". За це проголосували лише 123 нардепи.

Джерело: 24 канал

Нардепка Ніна Южаніна, при представленні постанови, зауважила, що в останні дні 2020 року закон ухвалили поспіхом та з грубими порушеннями.

До речі В Україні збільшать штрафи за порушення пожежної безпеки: Рада підтримала законопроєкт

Про які порушення говорила Южаніна

За словами політикині, спікер парламенту Дмитро Разумков дав депутатам можливість ознайомитись із законопроєктом "всього за декілька годин" до розгляду.

Така ініціатива щодо "інвестнянь" в українських реаліях у цьому залі перетворилась на боротьбу за податкові пільги. Результат – неприхований лобізм надання податкових пільг у сферах, підконтрольних потужним фінансово-промисловим групам,

– додала нардепка.

Зверніть увагу! Згідно з законодавством, законопроєкт, підготовлений до 2 чи повторного 2 читання, висновок до нього та інші супровідні документи мають надати депутатам не пізніше, ніж за 10 днів до розгляду.

Однак очільник комітету з питань регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Сергій Кальченко заявив, що ініціатори постанови зареєстрували такий документ, але "не звертались до "головуючого" під час засідання із заявою про порушення регламенту".

Тому комітет запропонував Раді визначитись щодо постанови шляхом голосування.

Що цьому передувало