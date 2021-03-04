Рада провалила голосування за законопроєкт про обіг зброї
Верховна Рада 4 березня не назбирала голосів, аби ухвалити у першому читанні законопроєкт №4335 про обіг зброї. Раніше це рекомендував парламенту комітет з правоохоронної діяльності.
Джерело:24 канал
За законопроєкт №4335 проголосували лише 88 нардепів, за альтернативний варіант №4335-1 – ще менше – 74 парламентарі.
До теми Легалізація вогнепальної зброї в Україні: які особливості альтернативного законопроєкту
Раніше спікер Ради Дмитро Разумков говорив, що питання про легалізацію зброї в Україні – дискусійне. Тож надалі законопроєкт слід точно допрацювати, враховуючи зауваження суспільства та нардепів.
Що передбачав законопроєкт
- Право на користування зброєю українці зможуть отримати, якщо не матимуть медичних протипоказань, судимості, адміністративних порушень за низкою статей протягом останнього року.
- Проєкт запровадить посвідчення власника, де буде зазначено категорію зброї.
- На кожну зброю повинен бути техпаспорт з інформацією про власника та серійним номером зброї.
- Ініціатива передбачає створення Єдиного державного реєстру цивільної зброї та встановлює його засади.
- Крім цього, необхідне обов’язкове страхування цивільної відповідальності за шкоду, яка може бути завдана людині чи майну через зброю.
- У законопроєкті визначені заборонена до цивільного обігу вогнепальна зброя та боєприпаси.
- Встановлені загальні засади ведення спецобігу вогнепальної зброї та боєприпасів, а також діяльності стрілецьких тирів і стрільбищ.
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