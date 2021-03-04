Верховна Рада 4 березня не назбирала голосів, аби ухвалити у першому читанні законопроєкт №4335 про обіг зброї. Раніше це рекомендував парламенту комітет з правоохоронної діяльності.

За законопроєкт №4335 проголосували лише 88 нардепів, за альтернативний варіант №4335-1 – ще менше – 74 парламентарі.

До теми Легалізація вогнепальної зброї в Україні: які особливості альтернативного законопроєкту

Раніше спікер Ради Дмитро Разумков говорив, що питання про легалізацію зброї в Україні – дискусійне. Тож надалі законопроєкт слід точно допрацювати, враховуючи зауваження суспільства та нардепів.

Що передбачав законопроєкт

Право на користування зброєю українці зможуть отримати, якщо не матимуть медичних протипоказань, судимості, адміністративних порушень за низкою статей протягом останнього року.

Проєкт запровадить посвідчення власника, де буде зазначено категорію зброї.

На кожну зброю повинен бути техпаспорт з інформацією про власника та серійним номером зброї.

Ініціатива передбачає створення Єдиного державного реєстру цивільної зброї та встановлює його засади.

Крім цього, необхідне обов’язкове страхування цивільної відповідальності за шкоду, яка може бути завдана людині чи майну через зброю.

У законопроєкті визначені заборонена до цивільного обігу вогнепальна зброя та боєприпаси.

Встановлені загальні засади ведення спецобігу вогнепальної зброї та боєприпасів, а також діяльності стрілецьких тирів і стрільбищ.

Цікаво! Законопроєкт №4335 відрізнявся від альтернативного №4335-1 найменуванням держателя реєстру зброї. У альтернативному документі – це Міністерство юстиції, а не Міністерство внутрішніх справ.

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