Рада не може призначити вибори мера в Харкові, бо не вистачає документів

Секретар Харківської міськради Ігор Терехов не надіслав до парламенту 2 з 3 необхідних документів для призначення виборів. За інформацією ЗМІ, не вистачає копії свідоцтва про смерть Геннадія Кернеса та рішення ради про взяття до відома факту смерті міського голови.

Призначення виборів комітет доручив розглянути 5 січня

Заступник голови комітету Ради з питань організації державної влади Роман Лозинський оприлюднив службову записку, у якій мовиться про відсутність вказаних документів. Про це повідомляє "Суспільне".

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Записка надійшла від голови Управління по зв'язках з місцевими органами влади і органами місцевого самоврядування Валентини Рудковської на ім'я очільника комітету з питань організації державної влади Андрія Клочка. Також відповідні документи отримали й інші члени комітету.

Призначення виборів у Харкові не можуть внести до порядку денного

Як виявилось, ще 5 січня комітет доручив розглянути клопотання Терехова щодо призначення виборів мера у Харкові. Проте з'ясувалось, що бракує документів. Без них процес загальмований.

Саме тому профільний комітет і досі не вносив до порядку денного парламенту призначення виборів у Харкові.



Службова записка про відсутність документів / Фото "Суспільного"

На сайті міськради мером зазначений ще Кернес

Щодо самої Харківської міськради, то там ще не ухвалювали рішення, яким беруть до відома смерть мера. Поки що на сайті міськради мером зазначений ще покійний Кернес.

Скриншот з сайту Харківської міськради

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