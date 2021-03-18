"Задихаємось від того штинку": у Раді нагадали, що сесійна зала не IQOS-friendly

Джерело:24 канал
Заступник спікера Руслан Стефанчук нагадав депутатам і працівникам Верховної Ради, що курити IQOS в приміщенні не можна. За словами одного з нардепів, поліцейський, який охороняє залу, навіть втратив свідомість через дим.
Під час засідання 18 березня нардеп від "ОПЗЖ" Олександр Лукашов звернувся до віце-спікера і попросив втрутитися в ситуацію. Мовляв, через дим у сесійній залі неможливо сидіти.
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Як розповів Лукашов, через те, що у Раді стоїть густий дим, поліцейський втратив свідомість. Поліціянт, за його словами, звернувся до нього із проханням якось вплинути, бо він не може виконувати обов'язки.
Біля правого входу у сесійну залу знепритомнів поліціянт, бо він задихається від того штинку,
– розповів Лукашов.
На те Стефанчук нагадав, що курити IQOS у Раді не можна, тому нардепи мають бути взаємоввічливими і поважати один одного.
Хочу звернутися до апарату Верховної Ради, до народних депутатів: Верховна Рада не є IQOS-friendly, тому я дуже прошу використовувати тільки в тих місцях, які для цього відведені,
– сказав Стефанчук.
Стефанчук про куріння IQOS: дивіться відео
Нардеп від ОПЗЖ Олександр Лукашов також попросив віце-спікера вплинути на журналістів. За словами депутата, "вони у чоловічому туалеті зробили неможливу атмосферу".
Краще нехай п'ють, ніж травлять наше повітря,
– сказав Лукашов.
Під сміх залу Лукашов додав, що скоро не буде кому ходити по українській землі.