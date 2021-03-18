"Задихаємось від того штинку": у Раді нагадали, що сесійна зала не IQOS-friendly

Заступник спікера Руслан Стефанчук нагадав депутатам і працівникам Верховної Ради, що курити IQOS в приміщенні не можна. За словами одного з нардепів, поліцейський, який охороняє залу, навіть втратив свідомість через дим.

Під час засідання 18 березня нардеп від "ОПЗЖ" Олександр Лукашов звернувся до віце-спікера і попросив втрутитися в ситуацію. Мовляв, через дим у сесійній залі неможливо сидіти.

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Поліцейський зомлів від диму

Як розповів Лукашов, через те, що у Раді стоїть густий дим, поліцейський втратив свідомість. Поліціянт, за його словами, звернувся до нього із проханням якось вплинути, бо він не може виконувати обов'язки.

Біля правого входу у сесійну залу знепритомнів поліціянт, бо він задихається від того штинку,

– розповів Лукашов.

На те Стефанчук нагадав, що курити IQOS у Раді не можна, тому нардепи мають бути взаємоввічливими і поважати один одного.

Хочу звернутися до апарату Верховної Ради, до народних депутатів: Верховна Рада не є IQOS-friendly, тому я дуже прошу використовувати тільки в тих місцях, які для цього відведені,

– сказав Стефанчук.

Стефанчук про куріння IQOS: дивіться відео

Журналісти теж грішать

Нардеп від ОПЗЖ Олександр Лукашов також попросив віце-спікера вплинути на журналістів. За словами депутата, "вони у чоловічому туалеті зробили неможливу атмосферу".

Краще нехай п'ють, ніж травлять наше повітря,

– сказав Лукашов.

Під сміх залу Лукашов додав, що скоро не буде кому ходити по українській землі.