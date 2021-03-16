Рада направила у КСУ законопроєкт про призначення і звільнення глав НАБУ та ДБР

Джерело:24 канал
У вівторок, 16 березня, Верховна Рада спрямувала до КСУ законопроєкт про призначення та звільнення глав НАБУ та ДБР. Документ передбачає зміни до Конституції України.
Якщо законопроєкт ухвалять, президент отримає повноваження призначати директорів Національного антикорупційного бюро та Держбюро розслідувань.
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Водночас призначення має відбуватися на конкурсній основі.
"За" проголосували 267 народних обранців.
Відповідний законопроєкт розширює повноваження депутатів та президента. Тоді парламент зможе надавати згоду на призначення та звільнення президентом із посад директора НАБУ та ДБР.Зверніть увагу! Конституційний Суд України має перевірити, чи цей законопроєкт відповідає Конституції.