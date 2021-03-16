У вівторок, 16 березня, Верховна Рада спрямувала до КСУ законопроєкт про призначення та звільнення глав НАБУ та ДБР. Документ передбачає зміни до Конституції України.

Якщо законопроєкт ухвалять, президент отримає повноваження призначати директорів Національного антикорупційного бюро та Держбюро розслідувань. Актуально Як працюватиме "суд у смартфоні" Водночас призначення має відбуватися на конкурсній основі. "За" проголосували 267 народних обранців. Відповідний законопроєкт розширює повноваження депутатів та президента. Тоді парламент зможе надавати згоду на призначення та звільнення президентом із посад директора НАБУ та ДБР. Зверніть увагу! Конституційний Суд України має перевірити, чи цей законопроєкт відповідає Конституції. Що було раніше У серпні 2021 року КСУ визнав неконституційним призначення Артема Ситника на посаду очільника НАБУ.

Своє рішення КСУ аргументував тим, що Президент України не має повноважень призначати директора бюро. Отже, Петро Порошенко перевищив свої повноваження, коли видав указ про призначення Ситника.

Суд наполягав: призначити Ситника міг лише Кабінет Міністрів України.

Ексгенпрокурор України Руслан Рябошапка заявив – на посаді Ситник залишиться щонайменше до квітня 2022 року.