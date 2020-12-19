Спікер парламенту Дмитро Разумков очікує, що у 2021 році робоча група з врегулювання конституційної кризи напрацює новий законопроєкт. Він регламентуватиме роботу Конституційного Суду.

Що сказав Разумков

За словами Разумкова, він сподівається на те, що КСУ дотримуватиметься закону про регламент. Про це політик заявив в ефірі одного з українських телеканалів, пише 24 канал.

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Я сподіваюся, що в новому році нардепи напрацюють законопроєкт, який дійсно регламентував би роботу Конституційного Суду, щоб ми наступного разу знову не зіткнулися з неприємною новиною,

– наголосив Разумков.

Він додав, що Верховна Рада також працює за регламентом: "Це – закон. Його не варто порушувати. Це нормально, це правильно".

За словами спікера парламенту, у комітеті з правової політики є законопроєкт щодо КСУ. Він передбачає, що рішення Конституційного Суду "можуть ухвалюватися двома третинами".

Разумков пояснив, що це "баланс", оскільки Рада також ухвалює зміни до Конституції при наявності 300 голосів.

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