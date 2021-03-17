Навіть вночі: Рада може зібратися позачергово через блокування важливих питань
Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання, аби розглянути важливі питання. Мовиться про ті, які заблоковані внаслідок голосування за поправки до земельних законопроєктів.
Джерело:Інтерфакс-Україна
Зауважимо, що до цих документів подали понад 3 тисячі правок. Поки нардепи їх розглядають, голосування за інші питання можуть бути заблоковані на кілька тижнів.
Детальніше Два "земельні" законопроєкти в Раді заблокували тисячами правок
Через це заступниця голови комітету Ради з питань економічного розвитку Роксолана Підласа звинуватила опозицію в "абсолютно неконструктивній поведінці".
Є варіант продовжити розгляд земельного законопроєкту, але скликати позачергове засідання після пленарного в будь-який день,
– пояснила вона.
"Слуга народу" також додала, що це дасть можливість проголосувати за найважливіші законопроєкти, які наразі є у порядку денному Верховної Ради.
Рада може зібратися вночі
"Слуга народу" Данило Гетманцев сподівається, що питання, яке стосується поправок, вдасться вирішити з головами фракцій. Про це він повідомив у ефірі одного з українських телеканалів.
Політик припустив, що процедуру розгляду цього законопроєкту можуть спростити. "Можуть бути нічні засідання, позачергові засідання Ради на вимогу нардепів", – припустив народний обранець.
Крім цього, як підкреслив його однопартієць Павло Фролов, якщо темпи розгляду поправок не зміняться, голосування за законопроєкт в цілому буде можливим ще не скоро – аж у травні.
Що кажуть у "Голосі"
За словами Ярослава Железняка, очільника фракції "Голос", спікер Разумков зможе провести нараду з головами фракцій лише під час перерви пленарного засідання у середу, 17 березня.
Водночас політик наголосив, що колеги не планують відмовлятися від своїх поправок до земельного законопроєкту. Він також підкреслив, що вони мають на це відповідне право.
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