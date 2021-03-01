Дмитро Разумков заявив, що Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання. На ньому обговорять законопроєкти, пов'язані з тарифною політикою, а також з питаннями житлово-комунального господарства.

Що заявив Разумков

За словами спікера парламенту з відповідною пропозицією звернулися декілька депутатських фракцій та груп.

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Питання, яке хвилює українців, пов'язане з житлово-комунальним сектором. Зокрема і тарифні проблеми, які також сьогодні бентежать людей. Знаю, що є законопроєкти, які включені до порядку денного засідань тижня,

– наголосив Разумков.

Він додав, що серед основних питань, які стоять перед Верховною Радою, окрім сфери ЖКГ, є створення умов для боротьби з коронавірусом.

"Сьогодні багато викликів стоять як перед Україною, так і перед усім світом, зокрема, і перед нашими громадянами. Тут всі повинні докладати максимум зусиль, щоб досягнути результатів", – підкреслив спікер Ради.

Він наголосив, що ще одним важливим питанням для Верховної Ради є економічне зростання в Україні. Лише маючи потужну економіку, яка базується на ключових галузях, ми можемо створити умови для розвитку.

"Промисловість була однією з ефективних галузей в Україні, і я впевнений, ми повинні її відновлювати. Зараз провідні держави світу стоять на захисті своїх ключових інтересів, і наша держава має рухатися у цьому напрямку", – зауважив Разумков.

Зверніть увагу! У січні уряд встановив граничну ціну на газ. Все тому, що підвищення тарифу викликало масові протести в Україні. Так, до кінця карантину в Україні діятиме обмеження на ціну – не більше 6,99 гривні за кубометр газу, та 1,79 гривні – за його розподіл.