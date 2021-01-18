Рада може скасувати перенесення робочих днів через свята: що це означає
В Україні можуть на державному рівні заборонити переносити робочі дні через свята. Це нібито негативно впливає на продуктивність українців та формує негативну репутацію потенціалу України у бізнесі на світовому рівні.
Відповідний законопроєкт вже зареєстрували. Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів наразі його опрацьовує. Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.
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Що може змінитися
- Наразі в Україні діє правило: якщо свято припадає на вихідний, люди також відпочивають у наступний робочий день.
- Таке перенесення робочих днів іноді призводить до 4 вихідних поспіль.
- Водночас іноді, щоб отримати довгоочікувані вихідні, люди змушені відпрацювати без перерви відразу 6 днів. Це порушує вимоги закону щодо мінімального часу відпочинку для працівників.
Що кажуть автори законопроєкту
- Перенесення робочих днів – це типова радянська традиція, яка станом на 2021 збереглася у деяких країнах. Зокрема, у Росії.
- Такий тривалий відпочинок зводить до мінімуму можливість працювати з інвесторами та зменшує робочу мотивацію людей.
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