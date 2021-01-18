В Україні можуть на державному рівні заборонити переносити робочі дні через свята. Це нібито негативно впливає на продуктивність українців та формує негативну репутацію потенціалу України у бізнесі на світовому рівні.

Відповідний законопроєкт вже зареєстрували. Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів наразі його опрацьовує. Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради. Актуально Домінування олігархів та провали у роботі: які наслідки скорочення кількості нардепів у Раді Що може змінитися Наразі в Україні діє правило: якщо свято припадає на вихідний, люди також відпочивають у наступний робочий день. Таке перенесення робочих днів іноді призводить до 4 вихідних поспіль. Водночас іноді, щоб отримати довгоочікувані вихідні, люди змушені відпрацювати без перерви відразу 6 днів. Це порушує вимоги закону щодо мінімального часу відпочинку для працівників. Що кажуть автори законопроєкту Перенесення робочих днів – це типова радянська традиція, яка станом на 2021 збереглася у деяких країнах. Зокрема, у Росії. Такий тривалий відпочинок зводить до мінімуму можливість працювати з інвесторами та зменшує робочу мотивацію людей. Зверніть увагу! Однією з авторок законопроєкту є нардепка Галина Третьякова. Раніше вона "відзначилася" спробою легалізувати самогоноваріння в Україні та розповідала про "неякісних дітей".