Парламент може розглянути кадрові питання щодо призначення нових міністрів в уряд 17 грудня. Під час засідання фракції "Слуга народу" кілька кандидатів на посади виступили із доповідями.

А ось у середу, 16 грудня, парламентарі, найімовірніше, розглядатимуть звільнення міністра у справах ветеранів Сергія Бесараба. Про це розповів лідер партії "Слуга народу" і перший заступник глави її фракції Олександр Корнієнко, передає Інтерфакс-Україна.

Актуально Очільники Мінекології та Мінветеранів подали у відставку

Доповідав пан Вітренко, він не був фізично присутній, а онлайн. Завтра (16 грудня – 24 канал) він до 13:00 вже буде в Україні. Найменше питань було до Юлії Лапутіної – кандидатки на посаду міністра з питань ветеранів,

– розповів він.

За словами Корнієнка, є процедура, згідно з якою, кандидати у міністри перед голосуванням за них у Раді, ще мають відвідати певні профільні комітети. Ймовірно, вони це зможуть зробити 16 грудня.

Багато обговорень, за словами Корнієнка, було по Сергію Шкарлету, який поки виконує обов’язки міністра освіти. Він додав, що є депутати, які гаряче підтримують його, а є й такі, що висловлюють скепсис і прямо кажуть, що не голосуватимуть за його призначення.

Щодо Романа Лещенка, то він ознайомив усіх із новою концепцією, в якій немає нічого зайвого. Він пропонує перестати робити з Мінагро якогось монстра з руками – ногами, а сконцентруватися на розвитку галузі,

– додав Корнієнко.

Єдиний кандидат, який не доповідав на засіданні "слуг", – це Роман Опімах – претендент на посаду міністра екології.

Корнієнко також розповів, що 16 грудня питання про звільнення міністра екології Романа Абрамовського Верховна Рада розглядати не буде.

"Це питання відклали, тобто завтра його заяву голосуватися не буде. Триватимуть консультації між прем'єром і профільним комітетом, президентом, депутатами", – додав Корнієнко.

Натомість на порядку денному пленарного засідання тільки одне кадрове питання – заява про відставку міністра у справах ветеранів Сергія Бесараба.

Корнієнко розповів, що за розглянутими кандидатурами у фракції дистанційно буде проведено сигнальне голосування.

Кого заслухали під час засідання "слуги":

Кандидата на посаду першого віцепрем'єра, міністра енергетики України – Юрія Вітренка; Кандидата на посаду міністра освіти і науки – Сергія Шкарлета; Кандидата на посаду міністра аграрної політики – Романа Лещенко; Кандидата на посаду міністра у справах ветеранів – Юлію Лапутіну.

На посаду міністра у справах ветеранів профільний комітет запропонував свого кандидата – Порхуна Олександра. В цілому заперечень не було практично до всіх кандидатів, за винятком Міністерства екології, буде ще сигнальне голосування в партійному чаті,

– додав у своєму телеграм-каналі ще один "слуга" Олександр Качура.