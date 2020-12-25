Верховна Рада може прийняти закон про референдум вже у лютому 2021 року. Нардепи хотіли голосувати ще у грудні, однак у законопроєкті було 2 тисячі правок.

Довелося проводити роботу з авторами правок, щоб вони їх відкликали або не блокували прийняття закону. Про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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По готовності за нього (закон – 24 канал) можна було проголосувати в грудні. Думаю, що ми його приймемо в лютому,

– наголосив Арахамія.

Що ще сказав Арахамія

Після прийняття закону будуть ще ініціативи. У них мовитиметься про електронні референдуми, локальні референдуми та весь пакет законопроєктів про народовладдя.

До кінця 2021 роду Верховна Рада має напрацювати модель електронного голосування. Щонайменше – на місцевому рівні.