Рада може позачергово зібратися через обстріли під Шумами

Через загострення на Донбасі народні депутати можуть зібратися на позачергове засідання. У "Слузі народу" допустили, що воно може відбутися вже наступного тижня, до 2 квітня.

"Тут всі повинні включитися, весь парламент. Використовуючи те, що будемо на наступному тижні бачитися", – заявив Олександр Корнієнко, перший заступник голови фракції "Слуга народу".

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Крім цього, на його думку, потрібно звернутися до країн-партнерів по нормандського формату, а також до всього цивілізованого світу. Можливо, також до ООН.

Із закликом вкотре підтримати Україну в цьому процесі, взяти до уваги порушення режиму припинення вогню,

– підкреслив Корнієнко.

"Слуга народу" додав, що комітет Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва підготує 29 березня проект звернення до світової спільноти.

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