Рада може позачергово зібратися через обстріли під Шумами
Через загострення на Донбасі народні депутати можуть зібратися на позачергове засідання. У "Слузі народу" допустили, що воно може відбутися вже наступного тижня, до 2 квітня.
Джерело:"Свобода слова Савіка Шустера"
"Тут всі повинні включитися, весь парламент. Використовуючи те, що будемо на наступному тижні бачитися", – заявив Олександр Корнієнко, перший заступник голови фракції "Слуга народу".
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Крім цього, на його думку, потрібно звернутися до країн-партнерів по нормандського формату, а також до всього цивілізованого світу. Можливо, також до ООН.
Із закликом вкотре підтримати Україну в цьому процесі, взяти до уваги порушення режиму припинення вогню,
– підкреслив Корнієнко.
"Слуга народу" додав, що комітет Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва підготує 29 березня проект звернення до світової спільноти.
Обстріл під Шумами: що відомо
- 4 військових ЗСУ загинули через ворожий обстріл поблизу Шумів. Ще 2 українських захисників – поранені, їхній стан – середній та тяжкий.
- Володимир Зеленський заявив, що Тристороння контактна група має негайно зібратися на позачергового засідання безпекової підгрупи.
- Велика Британія вимагає в Росії дотримуватися режиму тиші на Донбасі. Пані посол Мелінда Сіммонс наголосила, що навіть одне втрачене життя – це багато.
- З подібною заявою до Росії звернулося посольство США в Україні. Дипломати закликали країну-агресора дотримуватися домовленостей про перемир'я.
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