Рада хоче повернути конкурси для держслужбовців

Парламент хоче відновити конкурси для держслужбовців. Верховна Рада 4 лютого ухвалила відповідний законопроєкт в першому читанні.

Джерело: 24 канал

Ініціативу підтримали 334 нардепи.

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Що передбачає законопроєкт

Нові конкурси оголошуватимуть для категорії "А" – протягом 4 місяців з дня набрання чинності закону.

Також категорій "Б" та "В" – протягом 9 місяців.

Натомість контракти про держслужбу на період карантину, укладені до законопроєкту, діятимуть:

для категорії "А" – не більше 5 місяців з дня набрання чинності,

для категорій "Б" та "В" – протягом 1 року з дня набрання чинності.

Крім того, пропонують не перевіряти чиновників (за статтею про запобігання корупції) після припинення дії контракту на час карантину. Однак якщо їх вже перевіряли до того.

Коли скасували конкурси

У зв'язку з пандемією коронавірусу в кінці квітня 2020 року уряд змінив порядок призначення на держслужбу під час карантину, тобто скасував конкурси.