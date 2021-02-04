Рада хоче повернути конкурси для держслужбовців

Парламент хоче відновити конкурси для держслужбовців. Верховна Рада 4 лютого ухвалила відповідний законопроєкт в першому читанні.
Джерело: 24 канал
Ініціативу підтримали 334 нардепи.
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Натомість контракти про держслужбу на період карантину, укладені до законопроєкту, діятимуть:
Крім того, пропонують не перевіряти чиновників (за статтею про запобігання корупції) після припинення дії контракту на час карантину. Однак якщо їх вже перевіряли до того.
У зв'язку з пандемією коронавірусу в кінці квітня 2020 року уряд змінив порядок призначення на держслужбу під час карантину, тобто скасував конкурси.