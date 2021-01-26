Рада допустила іноземні війська в Україну: для чого

Верховна Рада 26 січня підтримала закон про допуск іноземних військ в Україну у 2021 році. Військові приїдуть для спільних навчань.

Джерело: 24 канал

Так, парламент підтримав законопроєкт президента Володимира Зеленського про багатонаціональні військові навчання. За нього проголосували 325 народних депутатів.

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Яка мета прибуття іноземних військ

Військові прибудуть у 2021 році до України, щоб взяти участь у спільних з українськими захисниками навчаннях:

"Репід Трайдент – 2021" (з американськими військовими),

"Козак Мейс – 2021" (з британськими),

"Сі Бриз – 2021" (з американськими),

"Ріверайн – 2021" (з румунськими),

"Воріер Вотчер – 2021" (з британськими),

"Три Мечі – 2021" (з польськими),

"Сільвер Сейбер – 2021" (з польськими).

Скільки коштуватимуть навчання

Навчання обійдуться Україні у 38,5 мільйона гривень. Гроші передбачили у бюджеті країни.

Зауважимо, що у 2020 році ухвалювали схожий закон, адже теж були заплановані навчання. Наприклад, "Репід Трайдент – 2020", "Сі Бриз – 2020", та "Південь – 2020".

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