Рада допустила іноземні війська в Україну: для чого
Верховна Рада 26 січня підтримала закон про допуск іноземних військ в Україну у 2021 році. Військові приїдуть для спільних навчань.
Джерело: 24 канал
Так, парламент підтримав законопроєкт президента Володимира Зеленського про багатонаціональні військові навчання. За нього проголосували 325 народних депутатів.
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Яка мета прибуття іноземних військ
Військові прибудуть у 2021 році до України, щоб взяти участь у спільних з українськими захисниками навчаннях:
- "Репід Трайдент - 2021" (з американськими військовими),
- "Козак Мейс - 2021" (з британськими),
- "Сі Бриз - 2021" (з американськими),
- "Ріверайн - 2021" (з румунскими),
- "Воріер Вотчер - 2021" (з британськими),
- "Три Мечі - 2021" (з польськими),
- "Сільвер Сейбер - 2021" (з польськими).
Скільки коштуватимуть навчання
Навчання обійдуться Україні у 38,5 мільйона гривень. Гроші передбачили у бюджеті країни.
Зауважимо, що у 2020 році ухвалювали схожий закон, адже теж були заплановані навчання. Наприклад, "Репід Трайдент – 2020", "Сі Бриз – 2020", та "Південь – 2020".
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