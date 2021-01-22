Доведеться йти в рабство до Кремля, – юристка про наслідки ігнорування співпраці з США
Про рабство у Кремлі, перемогу Джо Байдена у США, майбутнє України та санкції проти нардепа зі "Слуги народу" Олександра Дубінського – у програмі "6/9" з Артемом Овдієнком та Дарією Кудімовою говорила виконавча директорка "Центру протидії корупції" Дар'я Каленюк.
Також вона сказала, чи допоможе США Україні подолати корупцію. Детальніше – читайте на 24 каналі.
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Про рабство у Кремлі
Якщо Коломойського посадять в Америці – не буде кому контролювати тих 40 нардепів у Раді. Однак не буде спокою з олігархами в Україні, спокій може бути тільки з Кремлем – і це буде не спокій, а просто "здатися в рабство". Я не можу сказати про всю Банкову, але президент (Володимир Зеленський – 24 канал), на мою думку, не хоче бути рабом в Кремля.
Однак, можливо, хтось на Банковій і хоче, щоб Україна пішла в "теплі обійми руского міра".
Насправді недооцінюється вплин кожної людини. Навіть якщо ви не депутат і не президент, від вас може багато чого залежати.
Про перемогу Байдена
Нам не треба очікувати, що спуститься месія, пришестя Байдена, і врятує Україну. В нас є свій президент, є наша влада і народ України, який також має змусити українську владу скористатись цим унікальним моментом – не скотитись назад до Кремля і до Росії.
В Байдена своїх проблем дуже багато. Росія намагається зробити так, щоб в Україні відбувся розворот, щоб не було довіри до нашої влади та уряду. Щоб ми самі сказали, що ми хочемо дружити з росіянами і для чого нам МВФ. Треба виконувати реформи, саджати корупціонерів, Коломойсього і так далі.
Про санкції проти Дубінського
Це проблема для президента. Олександр Дубінський перебуває у фракції "Слуга народу", керівній фракції, яка користується брендом президента. Це іміджева проблема та проблема довіри до президента. Після цих санкції проти депутата "Слуги народу", який втручався у вибори в США разом з агентом Кремля, повинна бути реакція фракції чи президента – його мають виключити з фракції, це логічно.
Він робить пропагандистську діяльність і нарощує свій політичний вплив. Для політика важливо мати регулярність. Для нього це важливий інструмент.
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