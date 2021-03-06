Рабінович перейшов "червону лінію", – Лещенко про скандальний пост олігарха

Джерело:24 канал
Народний депутат проросійської фракції "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович опублікував на своїй сторінці карту України без окупованого Криму. Так він остаточно перейшов "червону лінію".
Таку думку висловив журналіст та ексдепутат Сергій Лещенко у своєму блозі "Чесна політика". І додав, що олігарх "ризикує на власній шкірі відчути, як держава має захищати свої інтереси від колаборантів та зрадників".
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Днями Рабінович опублікував карту України без Криму. Саму ілюстрацію Рабінович узяв зі статті в російському пропагандистському виданні "Комсомольська правда" за жовтень 2018 року, нагадав ексдепутат.
Днями Вадим Рабінович дозволив собі те, що є переходом через червону лінію,
– сказав Лещенко.
Журналіст пояснив, що цим олігарх намагався підігрувати російським сценаріям про розкол України за мовною ознакою та розпалювати міжнаціональну ворожнечу Україні.
За його словами, публікуючи карту без Криму, Рабінович прямо наривається на звинувачення по статті Кримінального кодексу 110.
Зокрема, про умисні дії, вчиненні з метою змін меж території або державного кордону України. Також це є публічним закликом до ворожнечі чи розповсюдження матеріалів особою, яка є представником влади.
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