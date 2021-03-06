Рабінович перейшов "червону лінію", – Лещенко про скандальний пост олігарха

Народний депутат проросійської фракції "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович опублікував на своїй сторінці карту України без окупованого Криму. Так він остаточно перейшов "червону лінію".

Таку думку висловив журналіст та ексдепутат Сергій Лещенко у своєму блозі "Чесна політика". І додав, що олігарх "ризикує на власній шкірі відчути, як держава має захищати свої інтереси від колаборантів та зрадників".

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Перетин червоної лінії

Днями Рабінович опублікував карту України без Криму

. Саму ілюстрацію Рабінович узяв зі статті в російському пропагандистському виданні "Комсомольська правда" за жовтень 2018 року, нагадав ексдепутат.

Днями Вадим Рабінович дозволив собі те, що є переходом через червону лінію,

– сказав Лещенко.

Журналіст пояснив, що цим олігарх намагався підігрувати російським сценаріям про розкол України за мовною ознакою та розпалювати міжнаціональну ворожнечу Україні.

Лещенко: Рабінович наривається

За його словами, публікуючи карту без Криму, Рабінович прямо наривається на звинувачення по статті Кримінального кодексу 110.

Зокрема, про умисні дії, вчиненні з метою змін меж території або державного кордону України. Також це є публічним закликом до ворожнечі чи розповсюдження матеріалів особою, яка є представником влади.

. Опис карти, яку опублікував нардеп, стверджував, що українською мовою говорять лише на території Галичини, а решта мешканців користуються суржиком чи російською мовою. Через це за Рабіновича візьметься СБУ

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