Рабінович перейшов "червону лінію", – Лещенко про скандальний пост олігарха
Народний депутат проросійської фракції "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович опублікував на своїй сторінці карту України без окупованого Криму. Так він остаточно перейшов "червону лінію".
Джерело:24 канал
Таку думку висловив журналіст та ексдепутат Сергій Лещенко у своєму блозі "Чесна політика". І додав, що олігарх "ризикує на власній шкірі відчути, як держава має захищати свої інтереси від колаборантів та зрадників".
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Перетин червоної лінії
Днями Рабінович опублікував карту України без Криму. Саму ілюстрацію Рабінович узяв зі статті в російському пропагандистському виданні "Комсомольська правда" за жовтень 2018 року, нагадав ексдепутат.
Днями Вадим Рабінович дозволив собі те, що є переходом через червону лінію,
– сказав Лещенко.
Журналіст пояснив, що цим олігарх намагався підігрувати російським сценаріям про розкол України за мовною ознакою та розпалювати міжнаціональну ворожнечу Україні.
Лещенко: Рабінович наривається
За його словами, публікуючи карту без Криму, Рабінович прямо наривається на звинувачення по статті Кримінального кодексу 110.
Зокрема, про умисні дії, вчиненні з метою змін меж території або державного кордону України. Також це є публічним закликом до ворожнечі чи розповсюдження матеріалів особою, яка є представником влади.
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