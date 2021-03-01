Справжнє обличчя ОПЗЖ: Рабінович опублікував карту України без Криму – фотодоказ

1 березня 2021 , 11:48

Джерело:

фейсбук Вадима Рабіновича

Народний депутат проросійської фракції "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович опублікував у соцмережі карту України без окупованого Криму. Крім того, на ній є абревіатури так званих "ЛНР" і "ДНР".

Карта парламентаря з ОПЗЖ стосується теми мови та ділить Україну за мовною ознакою.

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Скандальна мапа Рабіновича

Відповідно до неї, південно-східна частина України начебто розмовляє тільки російською мовою, центральна – суржиком, і лише частина західної – українською.

На цій карті депутата проросійської партії Україна без Кримського півострова, а замість Донецька та Луганська там так звані "ЛНР" і "ДНР".


Пропагандистська карта Рабіновіча / Фейсбук Вадима Рабіновича

Як користувачі мережі відреагували на цю карту

  • Під дописом Рабіновича розгорілась дискусія. Зокрема, член Наглядової ради компанії Сергій Лещенко нагадав політику, що за публікацію карти України без Криму загрожує кримінальна відповідальність. У відповідь нардеп послав Лещенка на х*й.


Лещенко нагадав Рабіновичу про відповідальність за таку карту / Скриншот з фейсбуку Вадима Рабіновича

  • Багато людей пишуть, що ця карта – відвертий приклад проросійської пропаганди.

Рідні мови у різних регіонах України

Відповідно до даних останнього перепису населення (2001 рік), така карта виглядає зовсім по-іншому. Російську рідною вважає лише більшість населенням Криму, а також кількох регіонів Донбасу.

Скільки українців вважали рідною українську у 2001 / Дані з Вікіпедії


Скільки українців вважали рідною російську у 2001 / Дані з Вікіпедії