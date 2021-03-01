Народний депутат проросійської фракції "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович опублікував у соцмережі карту України без окупованого Криму. Крім того, на ній є абревіатури так званих "ЛНР" і "ДНР".

Карта парламентаря з ОПЗЖ стосується теми мови та ділить Україну за мовною ознакою.

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Скандальна мапа Рабіновича

Відповідно до неї, південно-східна частина України начебто розмовляє тільки російською мовою, центральна – суржиком, і лише частина західної – українською.

На цій карті депутата проросійської партії Україна без Кримського півострова, а замість Донецька та Луганська там так звані "ЛНР" і "ДНР".



Пропагандистська карта Рабіновіча / Фейсбук Вадима Рабіновича

Як користувачі мережі відреагували на цю карту

Під дописом Рабіновича розгорілась дискусія. Зокрема, член Наглядової ради компанії Сергій Лещенко нагадав політику, що за публікацію карти України без Криму загрожує кримінальна відповідальність. У відповідь нардеп послав Лещенка на х*й.



Лещенко нагадав Рабіновичу про відповідальність за таку карту / Скриншот з фейсбуку Вадима Рабіновича

Багато людей пишуть, що ця карта – відвертий приклад проросійської пропаганди.

Рідні мови у різних регіонах України

Відповідно до даних останнього перепису населення (2001 рік), така карта виглядає зовсім по-іншому. Російську рідною вважає лише більшість населенням Криму, а також кількох регіонів Донбасу.

Скільки українців вважали рідною українську у 2001 / Дані з Вікіпедії



Скільки українців вважали рідною російську у 2001 / Дані з Вікіпедії