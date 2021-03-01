Справжнє обличчя ОПЗЖ: Рабінович опублікував карту України без Криму – фотодоказ
Народний депутат проросійської фракції "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович опублікував у соцмережі карту України без окупованого Криму. Крім того, на ній є абревіатури так званих "ЛНР" і "ДНР".
Джерело:фейсбук Вадима Рабіновича
Карта парламентаря з ОПЗЖ стосується теми мови та ділить Україну за мовною ознакою.
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Скандальна мапа Рабіновича
Відповідно до неї, південно-східна частина України начебто розмовляє тільки російською мовою, центральна – суржиком, і лише частина західної – українською.
На цій карті депутата проросійської партії Україна без Кримського півострова, а замість Донецька та Луганська там так звані "ЛНР" і "ДНР".
Пропагандистська карта Рабіновіча / Фейсбук Вадима Рабіновича
Як користувачі мережі відреагували на цю карту
- Під дописом Рабіновича розгорілась дискусія. Зокрема, член Наглядової ради компанії Сергій Лещенко нагадав політику, що за публікацію карти України без Криму загрожує кримінальна відповідальність. У відповідь нардеп послав Лещенка на х*й.
Лещенко нагадав Рабіновичу про відповідальність за таку карту / Скриншот з фейсбуку Вадима Рабіновича
- Багато людей пишуть, що ця карта – відвертий приклад проросійської пропаганди.
Рідні мови у різних регіонах України
Відповідно до даних останнього перепису населення (2001 рік), така карта виглядає зовсім по-іншому. Російську рідною вважає лише більшість населенням Криму, а також кількох регіонів Донбасу.
Скільки українців вважали рідною українську у 2001 / Дані з Вікіпедії
Скільки українців вважали рідною російську у 2001 / Дані з Вікіпедії
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