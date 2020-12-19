Qatar Airways відновила польоти з Катару в Україну після 9 місяців перерви
Авіакомпанія Qatar Airways відновила рейси між Катаром та Україною. Після 9-місячної перерви знову здійснюватимуть польоти за маршрутом Доха – Київ.
Інформацію про відновлення авіасполучення Україна – Катар повідомляє Центр транспортних стратегій.
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Qatar Airways знову виконує рейси за маршрутом Доха – Київ.
Що відомо про ці рейси
- Здійснюватимуть польоти тричі на тиждень – щосереди, щоп'ятниці та щосуботи. Крім того, з 4 січня додадуть ще четвертий щотижневий рейс – кожного понеділка. Перший рейс вже виконали 18 грудня.
- На маршруті працюватиме Airbus A320 з 12 місцями бізнес-класу і 120 місцями в економкласі.
- Відповідно до розкладу, виліт з Дохи відбуватиметься о 08:30, прибуття в Київ (Бориспіль) о 12:50. У зворотному напрямку виліт о 17:30, приліт в Доху о 23:30 (за місцевим часом).
- Ціни на квитки залежать від дати. Наприклад, у середу, 23 грудня політ з Києва у Доху коштує понад 15 тисяч гривень.
Скільки коштує політ з Києва у Доху 23 грудня / Скриншот зі сайту авіакомпанії
Нагадаємо, сполучення двох країн було призупинене впродовж останніх 9 місяців.
Що відомо про Qatar Airways
- Національна авіакомпанія Катару зі штаб-квартирою в столиці країни місті Доха
- Наразі виконує понад 700 щотижневих рейсів у 100 напрямках по всьому світу. До кінця березня 2021 року в плани авіаперевізника відновлення мережі до 126 напрямків.
- У 2019 році Qatar Airways була визнана кращою у світі за рейтингом Skytrax.
- Крім того, авіакомпанію вважають однією із найбезпечніших у світі.
- Qatar Airways стала найбільшим міжнародним перевізником у світі в період пандемії. Завдяки її рейсам додому повернулися понад 2,8 мільйона пасажирів.
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