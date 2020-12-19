Авіакомпанія Qatar Airways відновила рейси між Катаром та Україною. Після 9-місячної перерви знову здійснюватимуть польоти за маршрутом Доха – Київ.

Інформацію про відновлення авіасполучення Україна – Катар повідомляє Центр транспортних стратегій.

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Qatar Airways знову виконує рейси за маршрутом Доха – Київ.

Що відомо про ці рейси

Здійснюватимуть польоти тричі на тиждень – щосереди, щоп'ятниці та щосуботи. Крім того, з 4 січня додадуть ще четвертий щотижневий рейс – кожного понеділка. Перший рейс вже виконали 18 грудня.

– щосереди, щоп'ятниці та щосуботи. Крім того, з 4 січня додадуть ще четвертий щотижневий рейс – кожного понеділка. Перший рейс вже виконали 18 грудня. На маршруті працюватиме Airbus A320 з 12 місцями бізнес-класу і 120 місцями в економкласі.

з 12 місцями бізнес-класу і 120 місцями в економкласі. Відповідно до розкладу, виліт з Дохи відбуватиметься о 08:30, прибуття в Київ (Бориспіль) о 12:50. У зворотному напрямку виліт о 17:30, приліт в Доху о 23:30 (за місцевим часом).

відбуватиметься о 08:30, (Бориспіль) о 12:50. У зворотному напрямку виліт о 17:30, приліт в Доху о 23:30 (за місцевим часом). Ціни на квитки залежать від дати. Наприклад, у середу, 23 грудня політ з Києва у Доху коштує понад 15 тисяч гривень.



Скільки коштує політ з Києва у Доху 23 грудня / Скриншот зі сайту авіакомпанії

Нагадаємо, сполучення двох країн було призупинене впродовж останніх 9 місяців.

Що відомо про Qatar Airways