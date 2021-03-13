Зеленський підписав закон про збільшення штрафів за п'яне водіння

13 березня 2021 , 12:58
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Джерело:

Офіс Президента

Володимир Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху. Зокрема, у документі йдеться про збільшення штрафів за п'яне водіння.

Верховна Рада ухвалила цей закон ще 16 лютого 2021 року. Тепер його підписав і президент.

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Закон передбачає збільшення штрафів за

  • порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами;
  • недотримання обмежень швидкості руху;
  • проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху;
  • залишення місця дорожньо-транспортної пригоди;
  • керування транспортним засобом людиною, яка не має відповідних документів на право водіння.

Про що ще йдеться у документі

  • Ним посилили адміністративну відповідальність за порушення правил дорожнього руху пішоходами, велосипедистами та особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин.
  • Посилена відповідальність тепер буде і за керування транспортними засобами, річковими, морськими або маломірними суднами у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння.
  • Документ дає змогу поліцейським використовувати засоби відеозапису з обов'язковим долученням цих матеріалів до протоколу про адміністративне правопорушення.
  • Крім того, поліція може зупинити транспорт для огляду водіїв з використанням спецзасобів для перевірки на стан сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів, які знижують увагу та швидкість реакції.

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Зверніть увагу! Наприкінці листопада 2020 року в Україні почали діяти нові правила дорожнього руху. А наприкінці січня 2021 року у Києві почали встановлювати нові дорожні знаки.


Відповідальність за керування автомобілем в стані сп'яніння / Інфографіка 24 каналу