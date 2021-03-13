Зеленський підписав закон про збільшення штрафів за п'яне водіння

Володимир Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху. Зокрема, у документі йдеться про збільшення штрафів за п'яне водіння.

Верховна Рада ухвалила цей закон ще 16 лютого 2021 року. Тепер його підписав і президент.

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Закон передбачає збільшення штрафів за

порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами;

недотримання обмежень швидкості руху;

проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху;

залишення місця дорожньо-транспортної пригоди;

керування транспортним засобом людиною, яка не має відповідних документів на право водіння.

Про що ще йдеться у документі

Ним посилили адміністративну відповідальність за порушення правил дорожнього руху пішоходами, велосипедистами та особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин.

Посилена відповідальність тепер буде і за керування транспортними засобами , річковими, морськими або маломірними суднами у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння .

, річковими, морськими або маломірними суднами . Документ дає змогу поліцейським використовувати засоби відеозапису з обов'язковим долученням цих матеріалів до протоколу про адміністративне правопорушення.

з обов'язковим долученням цих матеріалів до протоколу про адміністративне правопорушення. Крім того, поліція може зупинити транспорт для огляду водіїв з використанням спецзасобів для перевірки на стан сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів, які знижують увагу та швидкість реакції.

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Відповідальність за керування автомобілем в стані сп'яніння / Інфографіка 24 каналу