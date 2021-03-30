ПВК Семенченка "здав" один з її колишніх членів

Приватну військову компанію, до якої, ймовірно, причетний Семен Семенченко, "здав" один з її колишніх учасників. Через це він не нестиме кримінальної відповідальності.
Так, суд звільнив чоловіка від відповідальності, тому що його свідчення допомогли у справі. Він розповів і про членів ПВК і про роботу ТОВ "Донкорп Україна" і "Donbass Battalion corporation".
До речі Семенченка слідом за Шевченком відправили під варту
Що відомо про викривача
За інформацією слідства, чоловік є уродженцем Баришівки Київської області. Він був у складі формування протягом липня 2018 року – листопада 2019. Вийшов звідти добровільно.
Однак у січні 2021 року викривач написав заяву в правоохоронні органи та дав відповідні свідчення.
Справа Семенченка: що треба знати
- Служба безпеки України оголосила, що припинила діяльність так званої "приватної військової компанії". "ПВК", за версією правоохоронців, була спрямована на вчинення важких злочинів проти нацбезпеки України.
- У причетності до формування підозрюють екснардепа Семена Семенченка та "позаштатного агента НАБУ" Євгена Шевченка.
- Підозрюваним вже обрали запобіжні заходи. Шевченка взяли під варту до 24 травня. Він може внести заставу в розмірі 5 мільйонів гривень. Семенченка триматимуть в СІЗО 2 місяці, але права внести заставу він не матиме.
- До речі, Семенченка забрали до лікарні, бо йому стало зле.
- Інших фігурантів, зокрема, Олександра Новікова, Сергія Акимовича та Ігоря Орленка відправили під цілодобовий домашній арешт.
- Крім того, 29 березня затримали ще одного фігуранта – колишнього комбата батальйону "Донбас" з позивним "Гал" Олександра Виногродського. Він теж перебуватиме під цілодобовим