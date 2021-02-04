Путіну закрили рот в Україні, – журналіст Скоріна про блокування телеканалів Медведчука

В Україні заблокували телеканали ZIK, "112 Україна" та NewsOne, які пов'язують з проросійським політиком Віктором Медведчуком. Таке рішення означає тільки одне – це перекриття рота Володимиру Путіну на території України.
Джерело: "Антифейк" на 24 каналі
Таку думку висловив журналіст Єгор Скоріна і додав, що Зеленський тепер зможе підвищити ставки в діалозі з Кремлем. Однак такі дії призведуть до загострення війни на Донбасі.
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"У Путіна відібрали його головний рупор в Україні", – сказав Єгор Скоріна.
Він пояснив, що телеканали належать лідеру ОПЗЖ Віктору Медведчуку, який є кумом Путіна.
Путін є в дуже близьких стосунках (з Медведчуком – 24 канал). Вони не раз бачили один одного в лазні без рушників, тому не дивно, що родич російського президента веде проросійську діяльність в Україні,
– заявив Скоріна.
За його словами, людина, яка піддається російській пропаганді, відрізняється від свідомого українця тим, що зомбований глядач – ледачий.
"Він вбирає те, що йому принесли на тарілочці і поклали в голову. А людина думає, перевіряє факти самостійно. Однак на це потрібно витрачати сили і час", – додав Скоріна.
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