В Україні заблокували телеканали ZIK, "112 Україна" та NewsOne, які пов'язують з проросійським політиком Віктором Медведчуком. Таке рішення означає тільки одне – це перекриття рота Володимиру Путіну на території України.

Джерело: "Антифейк" на 24 каналі

Таку думку висловив журналіст Єгор Скоріна і додав, що Зеленський тепер зможе підвищити ставки в діалозі з Кремлем. Однак такі дії призведуть до загострення війни на Донбасі.

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"У Путіна відібрали його головний рупор в Україні", – сказав Єгор Скоріна.

До чого тут Путін

Він пояснив, що телеканали належать лідеру ОПЗЖ Віктору Медведчуку, який є кумом Путіна.

Путін є в дуже близьких стосунках (з Медведчуком – 24 канал). Вони не раз бачили один одного в лазні без рушників, тому не дивно, що родич російського президента веде проросійську діяльність в Україні,

– заявив Скоріна.

За його словами, людина, яка піддається російській пропаганді, відрізняється від свідомого українця ​​тим, що зомбований глядач – ледачий.

"Він вбирає те, що йому принесли на тарілочці і поклали в голову. А людина думає, перевіряє факти самостійно. Однак на це потрібно витрачати сили і час", – додав Скоріна.

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Блокування каналів: коротко про головне

РНБО прийняла рішення про санкції щодо нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. Це трапилось 2 лютого з ініціативи Володимира Зеленського.

Через те, що Козаку належать телеканали "112 Україна", NewsOne та ZIK – їх також заблокували на 5 років.

Таке рішення підтримали у США, але, звісно ж, розкритикували у Кремлі.



Що відомо про санкції РНБО / Інфографіка 24 каналу