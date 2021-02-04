У Путіна забрали головний рупор в Україні: що тепер від нього чекати
В Україні закрили телеканали, які перебувають в управлінні кума Путіна Віктора Медведчука. Так звучить вершина айсберга. Але якщо пірнути під воду, то можна побачити величезну крижану гору, яка розповість нам багато чого цікавого.
Джерело: "Антифейк" на 24 канале
У Путина отобрали его главный рупор в Украине. Зеленский теперь сможет повысить ставки в диалоге с Кремлем, но такие действия приведут к обострению войны на Донбассе, – пишет Егор Скорина в своем блоге.
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Что значит закрытие каналов
Закрыть основные медиа российского президента в Украине означает, по сути, перекрыть рот Путину ладонью на территории этой страны. Человек, пропитанный российской пропагандой отличается от здравомыслящего тем, що зомбированный зритель – ленив. Он впитывает то, что ему принесли на тарелочке и положили в голову. А человек думающий станет факты проверять самостоятельно, но на это нужно тратить силы и время. Хотя оплачивается это сполна.
Невиданной прежде наглости действие произошло в Украине – закрыты сразу 3 телеканала, которые якобы единственные не боялись говорить правду про украинскую власть. Собственно, за это их президент Зеленский и наказал,
– что-то подобное, вкратце говоря, полилось сразу из кремлевской пропаганды.
Что из себя представляют каналы, на которые наложили санкции и перекрыли их вещание
112, NewsOne и Zik – это собственное партийное телевидение политической силы "Опозиционная платформа – За жизнь". Лидером этой партии является кум Путина Виктор Медведчук.
Блокирование каналов Медведчука: что известно?Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против владельца NewsOne, "112 Украина" и ZIK Тараса Козака. После этого вещание каналов прекратили.
Козак отреагировал на санкции. Он заявил, что действия СНБО – это "политическая расправа со стороны Зеленского".
В Европейском Союзе одобрили введение санкций против каналов Медведчука.
Логично, что Медведчук и Путин находятся в очень близких отношениях и не раз видели друг друга в бане без полотенец, поэтому не странно что родственник российского президента ведет пророссийскую деятельность в Украине.
На телеканалах Медведчука ему и другим его дружкам-любителям-россии давали сколько угодно времени на свои монологи, в которых они всячески поддерживали Кремль. Фактически, они открыто навязывали мысль, что украинцам нужно отказаться от своего и вернуться к российской империи в тот момент, когда эта империя ведет против Украины войну.
Санкції РНБО проти Козака / Інфографіка 24 каналу
На каналах Медведчука никогда не было свободы слова. Их даже каналами сложно назвать. Это скорее своеобразная, масштабная пресс-служба партии ОПЗЖ. По сути, это площадка, на которой российская пропаганда подменяет понятия и манипулирует фактами. Все это Кремль мимикрирует под журналистику в Украине и своими действиями пытается разрушить украинское общество.
На этих телеканалах кум Путина и ему подобные регулярно:
- отрицали российскую агрессию;
- демонизировали героев Революции достоинства и превозносили беркутовцев, которые убивали людей;
- лгут о внешнем управлении США;
- унижают все, что связано с проукраинским и выстраивают абсолютно больные теории заговора.
Война начинается с пропаганды
То есть, эти телеканалы – одно из основных орудий войны России против Украины. Война же начинается не с выстрела пули, а с пропаганды.
Дело в том, что украинские спецслужбы установили, что Козак сотрудничал с российским террористами на оккупированных Кремлем территориях в Украине торгуя углём. В тот момент, когда Россия ведет против Украины войну. Эти деньги он и использовал для финансирования пророссийских медиа в Украине.
Украина через 7 лет войны приблизилась к критической точке пропаганды. Но внезапно Медведчук оказался в ситуации критичной для него самого, потому что его электорат – это человек-телевизор. И он потерял с ним связь.
Почему сейчас
Фактором введения санкций именно сейчас могут являются активные попытки Медведчука вернуть статус главного переговорщика с Россией. А это вопрос, которым Зеленский хочет заниматься лично.
Но дело в том, что по факту это не каналы закрыли за их пропаганду, а схватили за жабры их хозяина Тараса Козака, который обнаглел настолько, что финансировал каналы за деньги оккупанта.
Диалог с Россией
Теперь Зеленский может повысить ставки в диалоге с Россией. О чем-то договариваться с Путиным. Но если украинский политикум выдержит пророссийский напор хотя бы год, то Украина сможет навести какой-то порядок в информационном пространстве.
Также, главным партнером в войне с Россией для офиса Зеленского остаются Штаты, которые поддерживают Украину, но требуют реформ в стране. Об их успешности скоро спросит новый президент США Джо Байден и оправдание того, что пророссийская орбита Медведчука со своим шумом на каналах ему мешает – оправдание так себе.
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Что ожидать от Путина
Осуждения и проблем на Донбассе. Сейчас кремлевская пропаганда будет всячески кричать про демократию и свободу слова, но для Украины эти крики не важны, ведь они звучат где-то далеко, за забором. Они там и не умолкали, так что какая разница что там кричат. В Украине же эти голоса смолкли. Надеюсь навечно.
Путин же попробует дискредитировать перемирие Зеленского еще больше. Будет больше обстрелов, больше провокаций и больше тупиковых ситуаций в переговорах. Но теперь им есть насчет чего договариваться.
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