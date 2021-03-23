Путіна від нового вторгнення в Україну стримує страх економічної війни, – Піонтковський

Все більше експертів припускають, що Росія знову готується до військового вторгнення в Україну. Наразі Володимира Путіна від ескалації конфлікту стримує побоювання серйозних економічних санкцій.

Відповіддю на чергову агресію проти України може стати справжня економічна війна. Таку думку висловив російський публіцист Андрій Піонтковський.

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За його словами, Росія і справді може вкотре вдертися саме на територію окупованого Донбасу. Адже вже закінчився 5-річний період всіх комбінацій з ОРДЛО, які втілював Кремль.

"Тактикою Москви було запхати цю ракову пухлину в тіло України і розкладати тіло зсередини держави, нічого там не змінюючи", – заявив Андрій Піонтковський.

Він вважає, що стратегічне завдання Кремля – підкорення України, підпорядкування своїй волі – нікуди не зникло. Відтак Росії потрібно для цього шукати інші шляхи. Тому вони розглядають варіант воєнної ескалації.

Вони вже відкрито говорять, що суверенітет ОРДЛО треба розширити до кордонів Луганської і Донецької областей. Єдине, що поки стримує Путіна – побоювання справжньої економічної війни,

– відзначив російський публіцист.

Він також підкреслив, що президент США Джо Байден рішуче налаштований не допустити подальшого просування російських військ. Адже, якщо Росія захопить нові території України, це означатиме крах системи безпеки в Європі.

"Це означатиме, що Путін – господар і може робити все, що завгодно", – наголосив Андрій Піонтковський.

Китай підштовхує Росію до ескалації з США, – Піонтковський

Російський політик Володимир Жиріновський в ефірі одного з пропагандистських каналів закликав без попередження напасти на Україну. За його словами, треба знищити ЗСУ, щоб "не залишилося жодного солдата".

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що у відповідь на санкції США країні слід відмовлятися від долара. Про це він заявив під час офіційного візиту до Китаю.

На думку Андрія Піонтковського, саме Китай підштовхує Росію до ескалації з США. Однак Пекін ніколи не погодиться відмовитися від долара, адже зовнішній оборот країни з Америкою становить близько трильйона доларів.

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Публіцист пояснив, у випадку військової ескалації Вашингтон перейде до справжньої економічної війни. Це означатиме:

відключення від системи SWIFT (міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів – 24 канал;

нафтове ембарго;

Лавров поїхав у Китай, щоб з'ясувати – на яку підтримку може розраховувати в цьому варіанті,

– відзначив він.

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