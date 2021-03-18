У Путіна реально занервували, – Скоріна про "Кримську платформу"

В Україні повинен відбутись саміт "Кримської платформи", де лідери світових країн обговорять, як від слів переходити до конкретних дій для звільнення Криму з-під кремлівського гніту. Водночас у Росії таким подіям – не раді.

Росія, яка завжди закривала тему Криму при найменшому згадуванні, почала загрожувати. Про це у своєму блозі "Антифейк" розповів журналіст та ведучий Єгор Скоріна.

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Він зауважив, що Кремль назвав Кримську платформу загрозою і посяганням на свою територіальну цілісність.

У Путіна реально занервували в передчутті міжнародного резонансу великої кількості країн, які не визнають анексію півострова,

– сказав Єгор Скоріна.

Як відреагували в Кремлі на стратегію щодо Криму

У Кремлі, за словами журналіста, вважають, що стратегія України щодо деокупації Криму – це нібито загроза агресії проти "двох суб'єктів" Росії.

Єгор Скоріна зауважив, що спікерка російського МЗС Захарова навіть самовпевнено вирішила, що її хтось послухає і закликала країни відмовитися від участі в "Кримській платформі".

Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила , мовляв,

усі спроби України повернути собі контроль над Кримом є "нелегітимними". Так вона відреагувала на нову стратегію з деокупації півострова.

"Так само "виглянув з будки" і глава МЗС Росії Лавров, який стверджує, мовляв, Крим залишиться у складі Росії назавжди, і Заходу разом з США це не змінити", – сказав ведучий.

Водночас Єгор Скоріна вважає, що речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, дуже чітко відповів коли сказав, що: "Злодій не набуває законного права власності на викрадену їм річ". Проте журналіст додав, що Україна має справу з Кремлем, де свої злодійські поняття.

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