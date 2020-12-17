На одному рівні з Навальним: чому Путін ображається на опозиціонера
Президент Росії Володимир Путін вперше дав велику онлайн-пресконференцію через пандемію COVID-19. Зокрема він говорив про ситуацію на Донбасі, про розслідування Навального та коронавірус у державі.
Російський адвокат Марк Фейгін відзначив те, що Путін не вимовляв прізвище Навального. Про це він повідомив в ефірі 24 каналу.
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Що нового сказав Путін про Навального
За його словами, це пов'язано з тим, що він називає опозиціонера "пацієнтом німецької лікарні".
Він говорить з іронією про те, що Навального ставлять ледь не на рівні з ним. І це його сильно ображає,
– запевнив Фейгін.
На думку адвоката, з нового, на що варто звернути увагу, чинний президент сказав, що потрібно придивитися до Навального, якщо йому допомагають американські спецслужби. Тому Федеральна служба безпеки Росії повинна розслідувати це питання.
Про форму, а не про зміст
Фейгін відзначив, що під час конференції Путін постійно говорив про форму, а не про зміст. Це його стара манера розмови, адже він добре володіє методами пропаганди та маніпуляції.
Як вважає експерт, Росія не хоче пускати опозиціонера назад у країну. Є версія, що уряд думає про те, як забрати у Навального російське громадянство і залишити його у Німеччині.
Росія чекає поступок від Києва
Росія чекає поступок від Києва, в цьому немає нічого нового. Посилання Путіна до міжнародного права виглядають смішними. Не варто очікувати будь-якого кроку щодо Донбасу від Росії.
Немає ні війни, ні миру: Путіну вигідна нинішня ситуація на Донбасі. Він лише продовжує дотримуватися своєї позиції,
– сказав Фейгін.
Він також додав, що Росія чекає на визнання Києвом особливого статусу території та на залишення кордону між Україною та Росією під контролем Кремля.
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