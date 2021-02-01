Путіна це не зробить щасливим, – Кулеба про участь США у нормандському форматі
Дмитро Кулеба заявив, що США будуть ще активніші у питанні врегулювання ситуації в Україні. Однак ідея приєднання держави до нормандського формату не сподобається президенту Росії Володимиру Путіну.
Джерело: "Свобода слова" на ICTV
Ще з початку збройної агресії Росії проти України США брали активну участь у підтримці України. Про це заявив український міністр закордонних справ Кулеба.
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Що сказав Кулеба
Очільник МЗС наголосив, що з приходом до влади нової Адміністрації США, держава підтримуватиме Україну ще активніше. Однак, у якому саме форматі це відбуватиметься – питання переговорів.
Що стосується повноцінної участі США у нормандському форматі, то пам'ятаймо, що там є одна людина, яку така участь точно не зробить щасливою – це президент Росії. Формат не розширюється за бажаннями лише окремих учасників,
– підкреслив Кулеба.
Він пояснив, що формат переговорів можна змінити лише спільним рішенням усіх сторін.
Залучення США до нормандського формату: головне
- Про ідею залучити США до нормандського формату говорять вже давно.
- Ще за каденції Дональда Трампа президент Володимир Зеленський хотів долучити державу до переговорів.
- Через те, що США підтримують Україну, Росія виступає проти такої ідеї.
- Нещодавно заклики про розширення формату поновилися. Все тому, що Росія блокує виконання досягнених домовленостей.
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