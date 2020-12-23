Володимир Путін заявив, що Росія має намір "продовжувати допомагати" нині окупованому нею Донбасу. МЗС України відреагувало на цю заяву й порадило агресору забрати свої війська з цих територій, якщо він справді хоче їм допомогти.

Так звана допомога є грубим порушення законодавства України, її суверенітету й територіальної цілісності. Про це мовиться в заяві МЗС України у відповідь на запит видання "Гордон".

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Росія дійсно може допомогти Донбасу, якщо припинить грубо порушувати норми міжнародного права – припинить агресію проти України, виведе свої війська й найманців з тимчасово окупованих територій,

– заявили в МЗС.

Зовнішньополітичне відомство наголошує, що Україна залишається відданою мінським домовленостям, а Росія натомість докладає всіх зусиль, щоб гальмувати переговорний процес – нині він фактично заблокований.

"Щоб вивести переговорний процес з цього стану, Росія повинна нарешті схвалити рішення про припинення збройної агресії та виведення своїх збройних формувань з Донбасу", – наголосили в Міністерстві закордонних справ України.

Що Путін говорив про Донбас

Володимир Путін переконаний, що врегулювання ситуації на сході України неминуче. Втім, усю відповідальність за це російський президент поклав саме на українську владу.

"Росія, як підтримувала Донбас, так і буде підтримувати. Ми будемо нарощувати нашу підтримку Донбасу: це стосується питань, промисловості, питань соціального характеру, інфраструктурних питань", – наполягає на своєму Путін.