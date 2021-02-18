Путін занервував: вибори в Росії пройдуть під загрозою

Президент Росії Володимир Путін назвав закриття пропагандистських прокремлівських каналів в Україні – одним з етапів геополітичного проєкту Заходу проти Росії. Так він придумав виправдання для своїх силовиків, які будуть бити незгодних з фальсифікацією виборів цієї осені.

Джерело: "Антифейк" на 24 канале

Всех несогласных с путинской тиранией теперь назовут участниками проекта Запада. Как эти факты связаны – читайте далее.

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Президенту России Владимиру Путину все сложнее порабощать свой народ и вести с россиянами войну в тот момент, когда люди видят: в их стране всё происходит не то и не так. Видят это на примере любой постсоветской страны, где власть уже сменилась по несколько раз, либо где за демократию отчаянно борются сегодня.

К сожалению, для того, чтоб победить Путина в Украине недостаточно закрыть каналы Медведчука. Но Зеленский тем самым окрестил свою позицию, когда бросил вызов Кремлю и всей пятой колонне России.

Путин 3 недели молчал относительно закрытия пророссийских медиа в Украине и только сейчас в Кремле придумали как эту ситуацию повернуть в свою пользу. Вот только сейчас, 17 февраля он впервые лично отреагировал на запрет работы в Украине телеканалов из орбиты своего кума Медведчука. Очень важно то, что он сказал между строк.

Как отреагировал Путин

Путин сказал, что ни в одной стране мира за всю историю никогда не работали пропагандистские медиа той державы, которая пришла в эту страну, оккупировала ее территории и развязала войну. Говорит, поэтому закрыть каналы было необходимо, потому что они под прикрытием свободы слова и демократии вели подрывную деятельность в форме дезинформации и подстрекательства.

Нет. Конечно, он не так сказал. Он это организовал. На самом деле, Путин назвал закрытие телеканалов российского политика в Украине и по совместительству своего родственника Виктора Медведчука "использованием Западом инструментов для достижения геополитических целей" и "проявлением двойных стандартов в понимании свободы слова".

Только, он забыл упомянуть, что президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций не против пророссийских каналов, а против народного депутата и их юридического владельца Тараса Козака. Основанием для этого стало расследование спецслужб Украины, которые узнали, что Козак торгует с террористами углем.

Что известно о закрытие медведчуковских каналов После того как в отношении депутата ОПЗЖ Тараса Козака ввели санкции, его пророссийские каналы "112 Украина", NewsOne и ZIK прекратили свое вещание в Украине.



Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский. По его словам, эти каналы нельзя называть украинскими, ведь они



В СНБО заявили, что телеканалы занимались После того как в отношении депутата ОПЗЖ Тараса Козака ввели санкции, его пророссийские каналы "112 Украина", NewsOne и ZIK прекратили свое вещание в Украине.Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский. По его словам, эти каналы нельзя называть украинскими, ведь они финансируются из временно оккупированной территории и государства-агрессора.В СНБО заявили, что телеканалы занимались информационным терроризмом



Санкції РНБО – що варто знати / Інфографіка 24 каналу

Что значат слова Путина

То, что Запад создает свой "геополитический проект", когда в Украине закрывают каналы с орбиты его родственника значит, что на ближайших выборах в России от избирателей снова потребуется лишь одобрить то, что за них снова все решили.

А те, кто будет выступать против фальсификации на голосовании сразу попадут в немилость царю и будут записаны в списки агентов Запада, как Навальный. То есть, как сказал Путин, в "геополитический проект".

Как связаны закрытые пророссийские телеканалы в Украине с выборами в России

Путин молчал, потому что в Кремле рассчитывали как выгоднее подать ситуацию с закрытием каналов в Украине. Сейчас кремлевский дед заявил, что это все часть вселенской войны против России. Вроде как, теперь у них абсолютно не осталось сомнений в том, как против Кремля будут вести себя оппоненты.

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► Кто для Путина оппонент? Россияне, которые высказываются против узурпации власти в России.

► Как их победить? Убедить остальных, что несогласные с Путиным это участники вселенского заговора против России, а значит и тех "остальных" лично. Кто несогласен - тот участник геополитического проекта.

► Для чего это делается? Чтоб оправдать агрессию силовиков, когда Кремль снова сфальсифицирует выборы осенью. Мол, мы боролись не со своими людьми, а с геополитическим проектом.

Вроде как в доказательство Путин также добавил, что, смотрите, в Латвии "в один удар прихлопнули 16 российских средств массовой информации". Он показывает это как пример его гипотезы, что вселенная находится в состоянии вечной войны против России. Хотя сам же потом называет закрытие в Латвии российских каналов борьбой с кремлевской пропагандой.

Так может это не вселенная воюет с Россией, а Путин пытается в этом мифе убедить россиян? Может кремлевская пропаганда и ведет подрывную деятельность на территории других стран? Может Кремль незаконно и оккупирует территории в других государствах и поэтому против России вводят санкции?

Путин добавил, что в России за так называемым геополитическим проектом давно наблюдают и преподносит борьбу с кремлевской агрессией в мире как подтверждение справедливости российских взглядов.



Владмир Путин / Фото AFP

А так же кремлевский царь сообщил, что Россия не допустит внешнего вмешательства в парламентские выборы. Он, конечно, же сказал, что именно избиратели будут определять итоги избирательной кампании. Именно граждане России сделают свой выбор. И этот выбор они обязаны защитить от любых попыток внешнего вмешательства.

Переводя на человеческую речь, это значит, что избиратели на выборах опять не будут играть никакой роли. Выборы будут сфальсифицированы, а тот кто сомневается – тот якобы выступает против российского народа. Под видом внешнего вмешательства будет скрываться каждый несогласный.

Пример Беларуси

Тот же механизм происходит сейчас на территории Беларуси. Александр Лукашенко, которого в народе прозвали Саша 3% за его низкий рейтинг, сфальсифицировал президентские выборы и нарисовал себе заоблачные цифры поддержки.

Люди вышли на митинги против его тирании. Всех несогласных с узурпацией власти сразу же записали в ряды участников геополитического проекта по российской методике. Власть отвечает на протесты дубинками силовиков.

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Знаете, что главное есть у большинства постсоветских стран чего нет у России? Ярое стремление к демократии, а не ее иллюзия. И эту иллюзию Путин отчаянно пытается удержать.