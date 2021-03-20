Путін заборонив українцям володіти землею в окупованому Криму: указ вступив у дію

З 20 березня 2021 року іноземним громадянам заборонено володіти земельними ділянками в окупованому Криму. Відповідний указ раніше видав президент Росії Володимир Путін. Заборона поширюється також на осіб без громадянства та іноземних юридичних осіб.

Станом на квітень 2020 року, повідомляють російські ЗМІ, 11 тисяч земельних ділянок в окупованому Криму належали не громадянам Росії. Більшість з них, звісно, громадяни України.

Читайте також Йди геть, плюгавий, – кримські татари відповіли Путіну щодо Криму

Більшість кримських районів Путін визнав прикордонними

Ще у березні 2020 року глава Кремля видав указ, який визначив більшість кримських районів як прикордонні. Відповідно, там, за законодавством держави-агресора, іноземці не можуть бути землевласниками.

На які території наклали обмеження

Обмеження наклали на 19 муніципальних утворень Криму – з 25. Серед них – Ялта, Судак, Керч, Євпаторія. Заборона на володіння землею також поширюється на 12 муніципалітетів Севастополя. Не потрапили у список земельні ділянки у Сімферополі, Джанкої, Красноперекопську, Красноперекопському, Білогірському, Красногвардійському, Первомайському районах.



У Держреєстрі Росії роз'яснили, що іноземцям потрібно передати право на землі протягом року від здобуття права власності. Тепер цей термін поширюється на рік з часу публікації указу.

Якщо іноземці цього не зроблять, то майно, згідно з рішенням суду, примусово продадуть. А вже гроші після продажу передадуть або колишньому власнику, або в державну власність. В останньому випадку