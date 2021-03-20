Путін заборонив українцям володіти землею в окупованому Криму: указ вступив у дію
З 20 березня 2021 року іноземним громадянам заборонено володіти земельними ділянками в окупованому Криму. Відповідний указ раніше видав президент Росії Володимир Путін. Заборона поширюється також на осіб без громадянства та іноземних юридичних осіб.
Джерело:РБК
Станом на квітень 2020 року, повідомляють російські ЗМІ, 11 тисяч земельних ділянок в окупованому Криму належали не громадянам Росії. Більшість з них, звісно, громадяни України.
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Більшість кримських районів Путін визнав прикордонними
Ще у березні 2020 року глава Кремля видав указ, який визначив більшість кримських районів як прикордонні. Відповідно, там, за законодавством держави-агресора, іноземці не можуть бути землевласниками.
На які території наклали обмеження
Обмеження наклали на 19 муніципальних утворень Криму – з 25. Серед них – Ялта, Судак, Керч, Євпаторія. Заборона на володіння землею також поширюється на 12 муніципалітетів Севастополя. Не потрапили у список земельні ділянки у Сімферополі, Джанкої, Красноперекопську, Красноперекопському, Білогірському, Красногвардійському, Первомайському районах.
У Держреєстрі Росії роз'яснили, що іноземцям потрібно передати право на землі протягом року від здобуття права власності. Тепер цей термін поширюється на рік з часу публікації указу.
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