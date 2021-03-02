У Росії посилили відповідальність за непокору силовикам, наразі кожен, хто не сподобається ФСБ – ризикує загриміти за ґрати. Водночас у Кремлі мають намір використати навіть терористів.

У власних цілях режим може використати бойовиків з окупованих територій Донбасу. Про це у своєму блозі "Теории заговора" розповів журналіст Олексій Печій.

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"Путін вирішив посилити свою владу ще й терористами, які воювали проти української армії на Донбасі", – сказав журналіст.

Для створення видимості конкуренції в Кремлі вирішили посилити партію з іронічною назвою "Справедлива Росія", співзасновником якої є бойовик Захар Прилєпін, повідомив Олексій Печій.

Що відомо про бойовика Прилєпіна

За словами журналіста, з самого початку окупації Донбасу Прилєпін виступав так званим рупором пропаганди, згодом він став радником ексглави російських терористів Олександра Захарченко.

Апогеєм терористичної кар'єри Прилєпіна стала його "посада" – заступник командира армії бойовиків на Донбасі – пізніше він навіть зізнавався в масових вбивствах,

– зауважив Печій.

Партію бандита Кремль почав різко розкручувати, приліплюючи до неї більш дрібні псевдоопозиційні націоналістичні проєкти, сказав журналіст. Він пояснив, що мета очевидна – створити ситуацію на виборах в Держдуму, де буде всього 2 конкуренти: "небандитська" путінська "Єдина Росія" і бандитська "Справедлива Росія".

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