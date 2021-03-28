Путін хоче знайти слабке місце і вирішити конфлікт мовою ультиматумів, – Кулеба

Глава Кремля Володимир Путін зайняв вичікувальну позицію щодо конфлікту на Донбасі. На думку очільника МЗС України Дмитра Кулеби, він чекає зміни лідерів у Франції, Україні, Німеччині та США.

Про це міністр написав у колонці для французького видання. Кулеба впевнений, що на компроміс голова держави-агресора не готовий.

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Путін хоче вирішити конфлікт мовою ультиматумів

Він (Путін – 24 канал) просто вичікує, щоб знайти слабке місце і вирішити конфлікт мовою ультиматумів, а не компромісів. У той же час, попередні сім років показали: ця стратегія безуспішна,

– зазначив Кулеба.

Урядовець зауважив, після того, як посаду канцлерки Німеччини покине Ангела Меркель, Путін залишиться останнім зі співзасновників нормандського формату. Теперішня ситуація, пише Кулеба, ставить у глухий кут не лише Україну та західні країни, а й не є корисною для Росії.

Франція може виконати провідну роль у перезавантаженні процесу

Зараз вдалий час спробувати дати новий поштовх мирному процесу. Як і в 2019 році, Франція може знову взяти на себе провідну роль для перезавантаження нормандського формату,

– додав міністр.